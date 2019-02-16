Президент Латвии Раймонд Вейонис призвал ЕС объединиться ради безопасности

Президент Латвии Раймондс Вейонис, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, призвал Евросоюз объединиться. По словам Вейониса это необходимо ради безопасности. Президент Латвии заявил, что "мировой порядок, заложенный после Второй мировой войны, рушится", и надо быть готовыми реагировать на это.

Вейонис отметил, что "важно укрепить единство Евросоюза и самим активно действовать, чтобы взять ответственность за свою безопасность, а также укрепить роль ЕС в области безопасности во всем мире", - передает ТАСС.

Президент Латвии напомнил, что ранее правительство его страны приняло решение увеличить уровень расходов на оборону до 2% ВВП. Он подчеркнул, что нельзя отсанавливаться, "надо продолжать работать, чтобы не только укрепить военную безопасность, но и укрепить нашу устойчивость против новых угроз, например, в области гибридных войн".

55-я по счету Мюнхенская конференция по безопасности проходит в 15-17 февраля. Россию на международном форуме представляет глава МИД Сергей Лавров.