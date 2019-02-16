Из-за гор мусора доступ на Эверест закрыли для туристов
16 февраля 2019, 11:24 [ «Аргументы Недели» ]
Доступ на Эверест временно закрыли для туристов из-за гор мусора. Согласно последней информации, китайские чиновники приняли решение в ближайшее время провести генеральную уборку в базовом лагере.
Отмечается, что на вершине Эвереста из-за безответственных путешественников скопилось огромное количество мусора. До конца уборки туристам позволено посещать районы рядом с монастырем Ронгбук, который расположен на высоте 5 тысяч метров, передают "Известия".
Для того, чтобы подняться выше необходимо получить особые разрешения, а их в 2019 году выделено всего 300. Всем, кто отправится дальше, придется забирать мусор с собой.