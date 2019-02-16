Доклад США: КНДР располагает секретной базой с ракетами средней дальности

В докладе американского Центра стратегических и международных исследований сообщается, что Северная Корея располагает секретной базой, на которой находятся баллистические ракеты средней дальности.

База, о которой идет речь, якобы расположена в 250 километрах от демилитаризованной зоны. Более того, согласно данным доклада, она является одной из двадцати северокорейских секретных баз, на которых находятся баллистические ракеты, передает в субботу ТАСС.

Отметим, что документ был опубликован на фоне подготовки президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына ко второму саммиту.