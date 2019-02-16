Когресс США открыл юридическую проверку после введения Трампом режима ЧП

Председатель юридического комитета Палаты представителей Конгресса США Джеррольд Надлер заявил, что Дональд Трамп, объявивший чрезвычайное положение на южной границе страны, грубо злоупотребляет властью.

В США введено чрезвычайное положение

Контролируемый демократами юридический комитет Палаты представителей Конгресса начал проверку после подписания Трампом декларации о введении режима ЧП. Конгрессмены потребовали провести слушания с участием юрисконсульта Белого дома Пэта Чиполлоне и представителей Министерства юстиции США, призвав их дать финансовое и юридическое обоснование введения Трампом ЧП в обход Конгресса.

Джеррольд Надлер заявил, что "попытка президента США лишить Конгресс его обязанностей путем объявления чрезвычайного положения является грубым злоупотреблением властью", - сообщается на сайте kommersant.ru. По словам политика, вместо "незаконных попыток обойти законы президент должен работать с Конгрессом для достижения необходимых двухпартийных реформ, в которых нуждается американская иммиграционная система".

Напомним, Трамп объявил о введении чрезвычайного положения, чтобы без одобрения Конгресса получить дополнительные средства на возведение стены между США и Мексикой.Трамп заявил, что США "столкнулись с наплывом наркотиков, нашествием людей и преступных группировок", и надо срочно что-то предпринимать.