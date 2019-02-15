Британского политика выгнали из партии из-за планов посетить Крым

Заместитель председателя Либертарианской партии Великобритании Билл Этридж был вынужден покинуть партию, когда стало известно о его планах возглавить британскую делегацию на Ялтинском форуме.

Британский политик и депутат Европарламента Билл Этридж уже посещал Крым в 2018 году. В нынешнем году он намеревался возглавить делегацию британских политиков и бизнесменов на Ялтинском форуме. Когда об этом стало известно руководству Либертарианской партии Великобритании, Этриджа, что называется, «попросили».

«Действия Билла Этриджа наносили ущерб репутации нашей партии», - заявил лидер либертарианцев Эндрю Уизерз.

В настоящее время Билл Этридж является членом партии Brexit, созданной сторонниками независимости Великобритании. Британский политик не отказался от своих планов снова посетить Крым, поскольку уверен, что «британский народ плохо знает о том, что происходит в российском Крыму», передает РБК.