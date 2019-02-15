Трамп планирует объявить режим ЧП в США

Президент США Дональд Трамп намерен объявить в стране режим чрезвычайного положения, чтобы добиться выделения из бюджета суммы, необходимой для постройки стены на границе с Мексикой.

«Президент подпишет бюджет о финансировании правительства, а также, как он заявлял ранее, примет другие меры в области исполнительной власти, включая объявление о введении чрезвычайного положения в стране для прекращения кризиса в области национальной безопасности и гуманитарного кризиса на границе», - сообщила сегодня пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Ранее обе палаты американского конгресса одобрили бюджет, чтобы избежать дальнейшей приостановки работы правительства США. Однако он предусматривает выделение на строительство стены на мексиканской границе всего 1,375 миллиарда долларов, в то время как президент США Дональд Трамп требует выделить на эти цели 5,7 миллиарда долларов, сообщает «Газета.ру».