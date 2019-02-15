Прошли дебаты между чемпионом Европы по дебатам и роботом: кто победил?

В Сан-Франциско (США) состоялись первые в мире дебаты между человеком и роботом. В дискуссию с Искусственным Интеллектом вступил чемпион Европы по дебатам. Формально человек победил, но…

Хариш Натараджан, чемпион Европы по дебатам, рискнул вступить в диспут с роботом. Тема дебатов была вполне «человеческая»: должно ли правительство США продолжать субсидировать дошкольное образование? Объявлена она была за 15 минут до начала дебатов, так что времени на подготовку у участников практически не было.

Любопытно, что на стороне «за субсидии» выступал ИскИн, Хариш Натараджан, соответственно, должен был выступать «против субсидий». Формально победителем признали человека. При этом большинство зрителей отметили, что ИскИн выступал более аргументировано, тогда как Хариш был вынужден апеллировать к эмоциям зрителей.

Таким образом, ИскИн доказал свою способность быть прекрасным полемистом и убедительно доказывать любую заданную позицию, тем более, что для робота не имеют значения моральные убеждения. Остается все меньше областей человеческой деятельности, которые пока еще не подвластны ИИ. Преимуществом человека пока еще остается способность взывать к эмоциям, но надолго ли? Таким вопросом задается Телеграм-канал «Экономика цифровой эры».