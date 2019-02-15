НАТО организует преподавание английского языка на украинских военных базах

Североатлантический альянс планирует организовать курсы по изучению английского языка на военных базах, расположенных в Киеве и Одессе. Об этом сообщается в контракте НАТО по обеспечению и закупкам.

Подчеркивается, что следует обеспечить преподавание английского языка на украинских военных базах в течение двух лет. Впоследствии этот срок может быть продлен до трех лет, передает RT. Согласно данному плану, не менее сотни военнослужащих в итоге изучат новый язык.

В настоящий момент не сообщается, когда именно планируется старт занятий, а также не уточняется, по какой системе будут учить военных.