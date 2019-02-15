Воюющие против Донбасса ВСУ понесли потери при попытке атаковать район Горловки

В армии ДНР узнали о новых потерях Вооруженных сил Украины, которые киевские военные понесли при попытке атаковать территорию республики. Об этом рассказывается в заметке, опубликованной в российских интернет-СМИ.

Сайт politros.com пишет со ссылкой на спикера ополченцев Даниила Безсонова, что накануне ВСУ открыли мощный минометный огонь по району Горловки. В ходе обстрела орудие, которое использовали бойцы, взорвалось. В результате данного инцидента погибли не менее трех силовиков, проинформировал журналистов Даниил Безсонов.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в сети выложили видео, снятое в подземном советском бункере, который восстановили защитники ДНР. Оборонительное сооружение находится в районе Ясиноватой.