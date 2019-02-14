Назван наиболее вероятный победитель второго тура выборов президента Украины

Сотрудники одного из киевских социологических институтов вывили наиболее вероятного победителя второго тура выборов президента Украины, которые состоятся весной текущего года. Об опросе, проведенном специалистами, рассказывается в заметке, опубликованной в русскоязычном интернет-сегменте.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что шоумен Владимир Зеленский продолжает лидировать в предвыборной гонке с рейтингом в 16,4%. Вслед за Зеленским идет Петр Порошенко. За действующего лидера готовы проголосовать 10,8% респондентов.

На третьем месте расположилась руководитель партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Ее результат - 9,6%.

Согласно расчетам социологов, во втором туре Зеленский должен одержать верх и в паре с Порошенко, и в паре с Тимошенко, пишет «ПолитНавигатор». Таким образом, именно шоумен имеет в настоящее время самые высокие шансы занять кресло главы государства.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Владимира Зеленского назвал фаворитом президентской кампании Олег Царев, бывший спикер парламента Новороссии.