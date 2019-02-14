Мэр Нарвы: «Нужно дружить с Россией, а не конфликтовать»

Город Нарва – третий по численности населения город Эстонии. Еще его называют русскоязычным городом эстонского уезда Ида – Вирумаа, расположенном на левом берегу реки Нарва, на границе с Россией напротив Ивангорода, в 150 км от Санкт – Петербурга. Как и чем сегодня живет Нарва? Наш спецкор решила выяснить все подробности у мэра города Тармо Таммисте.

- Господин мэр, ваш город всегда называли самым русскоязычным в Эстонии. На сегодняшний день этот «титул» не изменился?

- Нет. Сегодня в городе проживают 97% русскоязычных и только 3% эстонцев. А если посмотреть глубже, то в Нарве проживает 70 разных национальностей. Да, такая статистика! Конечно, больше всего русских, но есть и украинцы, белорусы, эстонцы. Это же закономерно: во время ВОВ город был сильно разрушен и сюда, в мирное время, приехали люди из разных уголков СССР, чтобы отстроить город. Естественно, что они остались тут и стали полноправными жителями Нарвы. Предвижу вопрос: «А есть ли конфликты на национальной почве?» Нет! В городе такого вопроса даже не возникает. Все живут мирно и спокойно.

- А как насчет работы? Трудоустроится в вашем городе можно?

- Работа, конечно, есть! Нарва – третий по численности населения город Эстонии. Индустриальный город. Но скажу честно, что хорошо развивается и обустраивается только один город в Эстонии – Таллин. Практически все города нашего государства «работают» на Таллин, на его развитие. Конечно, есть люди, которые приезжают к нам, а есть те, которые уезжают, но таких не очень много. Хотя, численность населения города уменьшилась: в год умирают 900 тыс. человек, а рождается только 500 тысяч. Вот такая статистика.









- Господин мэр, а какой прожиточный минимум сегодня в Эстонии? И реальный минимум в Нарве?

- С этого года прожиточный минимум составляет 540 евро, но по нашему региону приблизительно 850 евро. Эти ниже среднего, чем, например, в Таллине. Там, конечно, зарплаты куда больше. Но и мы развиваемся: был создан, на правительственном уровне, такая индустриально – территориальная организация по нашему уезду. Что это за организация? Продажа и аренда земли для предпринимателей. Конечно, есть спрос на этот бизнес. Мы же находимся рядом с Санкт – Петербургом, до и Москва не очень далеко. Находятся российские предприниматели, которые хотят обустроить тут бизнес. Это хорошо, но есть некоторые нюансы: санкции между Россией и ЕС. Это очень осложняет дело! Можно было уже создать в городе 40 или 50 предприятий, дать рабочие места людям, но эти санкции! Хотя, сегодня ситуация несколько улучшилась – есть интерес россиян! А вот, например, в 2013 году ситуация была совсем плохая. Но все постепенно налаживается, все развивается.









- Но если россиянин захочет открыть у вас фирму, то он должен получить вид на жительство в Эстонии, выучить государственный язык. Я права?

- Конечно, нужно получить вид на жительство в Эстонии, но я не помню, чтобы с этим возникали проблемы: человек захотел открыть тут фирму, арендовать или купить землю – пожалуйста! Нужно собрать пакет документов, это рассматривается и если есть одобрение, то работай! А эстонский язык необязательно знать. Глупо требовать это если человек, например, открыл предприятие и приносит пользу стране. Да и все тут говорят на русском языке. Пройдите по городу и посмотрите.

- Я уже посмотрела и пообщалась. Действительно, все говорят на русском языке. Кстати, а праздник 9 мая как отмечает город?

- В городе есть организация, которая устраивает этот праздник: приходят люди к памятнику войнам ВОВ, возлагают цветы, отмечают этот день. Конечно, жители нашего города чтут этот праздник.









- Тогда глупо спрашивать, например, о шествии легионеров в Нарве. Я права?

- Нет, тут не проходят такие мероприятия. Летом собираются люди, которые воевали по «разную сторону», но все проходит тихо и мирно. А таких шествий, конечно, нет. И на религиозной почве конфликтов не возникает! У живут люди разных вероисповеданий: католики, православные, лютеране и все мирно общаются, уважают друг друга. Кстати, в Нарве три православных храма. Это больше, чем у других конфессий.

- Я знаю, что у Нарвы есть город побратим в России. Как такое «случилось»?

- Это правда. Есть российский город Петрозаводск. Вот так и случилось! Один раз я был в составе делегации в Петрозаводске, и мы очень хорошо пообщались с главой города. Возникла симпатия между городами. И стали дружить. Мы даже посадили в Петрозаводске саженцы яблони, чтобы в карельской столице была яблоневая аллея. Все прижилось.

- Господин мэр, а как дело обстоит с чисто европейскими праздниками? Например, День всех влюбленных, который сегодня отмечает Европа?

- Да, этот день отмечают в Европе, но, я лично, не отмечаю. Просто не отмечаю. Конечно, особых «гуляний» тут никто не устраивает, но есть атрибутика этого праздника: сердечки, открытки. Но это больше бизнес.









- Тогда город отмечает широко 8 марта и 23 февраля?

- Это уже устоявшиеся праздники. Особых мероприятий нет, но я всегда, в своем ведомстве, собираю тут работающих женщин и дарю цветы!

- Думаю, что женщинам приятно. Господин мэр, а с какими трудностями вы сталкиваетесь, как глава города?

- Конечно, у главы города много работы, но это все текущие вопросы. Например, ударил мороз и все обледенело! Я понимаю, что начнется тогда, когда наступить оттепель! Но это чисто производственный вопрос! Я не могу сказать, что в моем городе есть неразрешимые вопросы! Все можно решить! Нужно только иметь желание.

- Вы позитивный мэр!

- Я приехал сюда девятнадцать лет назад. Был избран мэром. Я принял город, а город принял меня! Будем работать.

- Благодарю за интервью.