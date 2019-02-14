Политолог озвучил условие вмешательства России в гражданскую войну в Донбассе

Рано или поздно Российская Федерация будет вынуждена вмешаться в конфликт на востоке Украины. Такую точку зрения, выступая в телевизионном эфире, озвучил отечественный политолог Виталий Третьяков.

По словам эксперта, принявшего участие в одной из программ Первого канала, Москва должна повторить на Украине сценарий, реализованный ею в 2008 году в Грузии. Условием этого Третьяков назвал нападение киевских военных на самопровозглашенные республики Донбасса.

Согласно мнению аналитика, рано или поздно украинская сторона решится на агрессию, что вынудит Россию вмешаться. Вопрос заключается в том, дойдет ли в данном случае армия РФ до Киева или остановится в другом месте, отметил Виталий Третьяков.

Имеющий признаки гражданской войны вооруженный конфликт в Донбассе продолжается с весны 2014 года. Ранее в четверг сообщалось, что американский профессор Александр Мотыль предрек Украине катастрофу, если регион вернется в состав страны.