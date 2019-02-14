В ДНР планируют наградить президента Украины Петра Порошенко "медалью Иуды". Изделие будет изготовлено из осколков боеприпасов, выпущенных украинскими силовиками по территории ДНР.

Об этом сегодня сообщил руководитель центрального исполнительного комитета общественного движения "Донецкая республика" Алексей Муратов, передает РИА Новости. Сейчас в республике разрабатывают дизайн "награды" и решают, как именно ее будут передавать главе украинского государства, сообщил Муратов журналистам.

Он подчеркнул, что данную инициативу поддержали многие жители прифронтовой территории республики: "Нам бы хотелось "поддержать" его именно этой акцией, дабы он "гордился" и понимал, что жители Донбасса помнят и на себе ежедневно испытывают ту боль и страдания, которые он приносит простому народу", - пояснил Муратов.