Возвращение Донецка и Луганска в состав Украины станет для нее катастрофой. Таково мнение Александра Мотыля, американского профессора украинского происхождения.

По словам эксперта, которого процитировало российское интернет-издание News Front, потеря Донбасса является благом для бывшей советской республики, поскольку без него государство «намного сильнее». Согласно прогнозу Мотыля, реинтеграция региона, население которого враждебно относится к киевской власти, а экономика развалена, уничтожит страну.

Ранее СМИ привели заявление украинского политика Виктора Медведчука, который высказал уверенность в том, что Киев не хочет восстанавливать контроль над территориями, занимаемыми самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Медведчук объяснил это тем, что возвращение Донбасса не сулит власти политических выгод.