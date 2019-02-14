Раскрыты детали вероятного плана США по уничтожению оружия возмездия России

В Соединенных Штатах, как полагают некоторое эксперты, разработан план массированного удара по стратегическим военным объектам Российской Федерации. Об этом говорится в заметке, выложенной в отечественной блогосфере.

Как пишет канал «Россия и мир» в «Яндекс. Дзен», план, который получил название «Медвежье копье», предполагает молниеносную атаку с использованием от шести тысяч до двенадцати тысяч боеголовок. Они, согласно замыслу американской стороны, должны уничтожить пусковые шахты баллистических ракет, места базирования стратегических бомбардировщиков и другие объекты, необходимые РФ для нанесения ответного удара. Оставшись без оружия возмездия, Москва капитулирует, полагают авторы плана.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что военный эксперт Юрий Кнутов назвал препятствия на пути развязывания Вашингтоном Третьей мировой.