В США признали, что российских военных в Венесуэле нет

Представитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил от отсутствии российский военных в республике.

Эллиот Абрамс выступал по ситации в Венесуэле на слушаниях в палате представителей конгресса, - сообщает kp.ru. Он рассказал, что американские представители не обнаружили "признаков присутствия" в Боливарианской республике военных из России. Власти США советуют оппозиции Венесуэлы не выплачивать долг России

Политик назвал "ужасной" идею вооружить венесуэльскую оппозицию.

Напомним,е после того, как спикер парламента и лидер оппозиции Веесуэлы Хуан Гуаидо провозгласил себя "временным президентом" Венесуэлы, агентство Reuters со ссылкой на анонимные источники передало, что группа военных из России отправились в Боливарианскую республику защитить ее действующего президента страны Николаса Мадуро.

Посол России в Венесуэле Владимир Заемский назвал информацию СМИ очередной газетной "уткой".