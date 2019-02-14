В США признали, что российских военных в Венесуэле нет
14 февраля 2019, 08:31 [ «Аргументы Недели» ]
Представитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил от отсутствии российский военных в республике.
Эллиот Абрамс выступал по ситации в Венесуэле на слушаниях в палате представителей конгресса, - сообщает kp.ru. Он рассказал, что американские представители не обнаружили "признаков присутствия" в Боливарианской республике военных из России.
Политик назвал "ужасной" идею вооружить венесуэльскую оппозицию.
Напомним,е после того, как спикер парламента и лидер оппозиции Веесуэлы Хуан Гуаидо провозгласил себя "временным президентом" Венесуэлы, агентство Reuters со ссылкой на анонимные источники передало, что группа военных из России отправились в Боливарианскую республику защитить ее действующего президента страны Николаса Мадуро.
Посол России в Венесуэле Владимир Заемский назвал информацию СМИ очередной газетной "уткой".