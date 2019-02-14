Генпрокуратура Украины может возбудить дело в отношении Юлии Тимошенко

Генпрокуратура Украины может возбудить дело в отношении кандидата в президенты, лидера партии "Батькивщина", бывшего украинск ого премьера Юлии Тимошенко. Возбудить уголовное производство в отношении Юлии Тимошенко призвала генерального прокурора Украины Юрия Луценко украинская общественная организация "Центр противодействия коррупции". Раскрыты детали нового плана Украины по возвращению сражающегося с ВСУ Донбасса

Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры Украины. Дело требуют возбудить по фактам возможного незаконного обогащения Тимошенко, - сообщает Газета.ру.

Выборы президента на Украине намечены на 31 марта. Тимошенко несколько недель была лидером предвыборной гонки. Сейчас ее опережает комик Владимир Зеленский. Напомним, Юлия Тимошенко в случае победы на выборах обещает работать над возвращением "оккупированных" Крыма и Донбасса в состав Украины.