Генпрокуратура Украины может возбудить дело в отношении Юлии Тимошенко
14 февраля 2019, 07:16 [ «Аргументы Недели» ]
Генпрокуратура Украины может возбудить дело в отношении кандидата в президенты, лидера партии "Батькивщина", бывшего украинск ого премьера Юлии Тимошенко. Возбудить уголовное производство в отношении Юлии Тимошенко призвала генерального прокурора Украины Юрия Луценко украинская общественная организация "Центр противодействия коррупции".
Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры Украины. Дело требуют возбудить по фактам возможного незаконного обогащения Тимошенко, - сообщает Газета.ру.
Выборы президента на Украине намечены на 31 марта. Тимошенко несколько недель была лидером предвыборной гонки. Сейчас ее опережает комик Владимир Зеленский. Напомним, Юлия Тимошенко в случае победы на выборах обещает работать над возвращением "оккупированных" Крыма и Донбасса в состав Украины.
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