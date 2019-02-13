В Сирии амнистировано более 50 тысяч уклонистов

Официальный Дамаск амнистировал 52140 человек, уклонившихся от выполнения обязанностей военной службы. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике Сергей Соломатин.

Заявление об амнистии прозвучало в ходе брифинга, на котором рассказывалось о процессе становления мирной жизни в Сирии. За минувшие сутки там было проведено две гуманитарные акции в двух населенных пунктах. В каждом случае местным жителям было выдано по 500 продовольственных наборов.

Эти акции уже давно стали привычными. Их было проведено уже 2063. Общий вес грузов гуманитарного назначения превысил 3260 тонн. Кроме того, в Сирии активно восстанавливается жилье.

«По состоянию на 12 февраля 2019 года восстановлено 31 213 жилых домов, 812 образовательных и 137 медицинских учреждений. Отремонтировано 1002 км автомобильных дорог», — сообщил Сергей Соломатин.