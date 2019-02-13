Эксперт: Почему при Трампе так стремительно растет госдолг США

Как сообщает Минфин страны, государственный долг США оценивается в 22,012 триллиона долларов, впервые в истории превышая отметку в 22 триллиона долларов.

Научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев пояснил, по какой причине при Дональде Трампе так быстро растет госдолг страны, сообщает НСН.

«Экономические победы Трампа называются экономическими победами в долг. Дело все в том, что в США именно проблема роста дефицита федерального бюджета и роста соответствующего государственного долга. Трампу, тем более в рамках расстановки политических сил, не удалось за эти два года запустить механизм взаимозамещения военных расходов на социальные расходы», — рассказал эксперт.

Также, как пишет ПолитЭксперт, руководитель Центра прикладных исследований, сотрудник Института США и Канады РАН, Павел Александрович Шариков рассказал о причинах и последствиях встречи президента США Дональда Трампа и лидера Колумбии Ивана Дуке.

Учитывая, что сейчас на носу вероятный шатдаун, учитывая, что американцы стремятся по максимуму экономить деньги в бюджете, всякие военные авантюры Трампа не очень тепло встречают в конгрессе. Поэтому Конгресс может такие вещи пресечь», – отметил эксперт.