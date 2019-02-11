Шойгу сегодня посетит Анкару

Глава российского Минобороны Сергей Шойгу в понедельник, 11 февраля, посетит столицу Турции Анкару. Источники подчеркивают, что данная поездка министра состоится по инициативе турецкой стороны.

Согласно последней информации, Сергей Шойгу намерен провести переговоры с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром, в рамках которых, в частности, будет обсуждаться ситуация, сложившаяся ранее в Сирии, передает сегодня утром ТАСС.

Уточняется, что встреча состоится в рамках подготовки к трехстороннему саммиту по сирийскому урегулированию, в котором примут участие Россия, Турция и Иран. Предполагается, что он состоится в Сочи в четверг, 14 февраля.