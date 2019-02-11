«Санкции против России отменят в мае»

Вито Коменчини, депутат итальянского парламента, советник мэра города Вероны, секретарь правящей сегодня в Италии партии “Лига севера” (лидер Маттео Сальвини) недавно побывал в Крыму вместе с супругой Натальей, художницей из Санкт-Петербурга. Фамилию жены Вито не афиширует, чтобы не смешивать политику с личной жизнью. Зато теперь ясно, что интерес к России у молодого итальянского парламентария (ему всего 31 год) продиктован не только рабочими, но и личными мотивами.

Вито проехал на машине по новому мосту через Керчинский пролив, прошелся по главной достопримечательности Керчи Митридатской лестнице, которую спроектировал итальянский зодчий Александр Дигби, принял участие в акции памяти итальянских жертв репрессий и депортации по национальному признаку. Посетил Севастополь и Симферополь.

Коменчини называют «настоящим другом России», итальянский политик первым заявил о дискриминации севастопольцев, крымчан и жителей республик Донбасса.

Я попросила Вито поделиться впечатлениями от поездки и спросила о перспективах сотрудничества двух стран. Мы сразу перешли на “ты”. Так в Италии принято.

- Вито, ты уже не раз бывал в России?

- Да, несколько раз, трижды в родном городе супруги Санкт-Петербурге, трижды в Крыму, а также - в Москве, Ростове-на-Дону. Два раза я побывал в Донецкой и Луганской республиках, мне было важно увидеть своими глазами то, что там происходит. Я надеюсь, что ДНР и ЛНР будут признаны в ближайшем времени. В мае пройдут не только выборы в Евросоюзе, но и в Украине, многое должно кардинально поменяться.

В этот раз впервые побывал в Севастополе и хотел бы продумать проекты, совместными с учебными заведениями этого города, чтобы молодые люди могли приезжать в Италию учиться и работать. Мы планируем учредить специальные стипендии для способных ребят. Я очень рад знакомству с депутатом Госдумы от Севастополя Дмитрием Беликом, мы быстро нашли общий язык и сможем эффективно сотрудничать. Надеюсь, моя родная Верона и Севастополь станут вскоре городами-побратимами.









- А когда же Россия будет избавлена от гнёта санкций?

- Всё это зависит от майских выборов в Европарламент. Руководители ЕС хотели ввести эти санкции. Пять лет истекают, они не были самыми продуктивными. Теперь к власти должны прийти партии и движения, осознающие, что пора покончить с этим недоразумением. Санкции вредят не столько России, сколько итальянской промышленности – мебельной, производству бытовой техники, аграрному сектору Италии. Мы приложим все усилия, думаю, Италия будет первой страной, которая возобновит сотрудничество с Россией в полном объеме.

- Вито, я даже не знала, что в Крыму от репрессий пострадало так много итальянцев.

- В Керчи я познакомился с председателем сообщества итальянцев Крыма «Черкио» (круг – по-итальянски) Джулией Джакетти, в которое входят порядка 800 потомков департированных крымских итальянцев. Много лет подряд 27 января они отмечают день памяти итальянских жертв репрессий. Зимой 1942 года отряды НКВД начали операцию по отправке итальянских семей в Казахстан и другие отдаленные места. Этому посвящен монумент на станции Керчи.

- Я знаю, что ты - один из тех, кто выдвинул на Нобелевскую премию мира Анну Тув из Донбасса, потерявшую мужа и дочь из-за обстрела украинских войск 26 мая 2015 года. Ты также помог Анне обрести протез последнего поколения.

- Пару недель назад я встречался с Анной в Риме, где на заседании нижней палаты итальянского парламента было решено, что Анна достойна получения самой престижной премии мира. Инициатором стал Эннио Бордато, председатель итальянской благотворительной организации «Помогите спасти детей» из города Роверето (области Трентино). Я его поддержал. Согласно правилам премии, кандидатуру должен выдвинуть член национального парламента, и я надеюсь, что Европарламент поддержит Анну.

Бордато также помог Анне подобрать современный микроэлектрический протез левой руки, которую ей оторвало взрывом снаряда. Женщине необходимо много сил, ведь у нее на руках двое маленьких детей.









- Что ты думаешь о политике Путина?

- Ваш лидер следует интересам населения, мотивирует семьи заводить детей с помощью программы “семейный капитал”, а также поддерживает многодетные семьи. Я считаю правильным, что он не дает “зеленый свет” однополым парам.

- В Италии тоже демографический коллапс, что ваша партия намерена предпринять?

- В июне прошлого года вступил в должность министр по делам семьи и лиц с ограниченными возможностями Лоренцо Фонтана, он тоже из Вероны и член “Лиги Севера”. Фонтана разработал ряд мер для помощи натуральным семьям, для него важны традиционные ценности.

- Из-за экономической нестабильности молодежь не стремится создавать семьи и уезжает в другие страны, Италия превращается в страну стариков и африканских беженцев.

- Сейчас мы занимаемся тем, чтобы отменить реформу Форнеро (Эльза Мария Форнеро – итальянский экономист и госдеятель, бывший министр труда и соцполитики – авт.,). Граждане Италии, имеющие право идти на пенсию, должны им воспользоваться, а молодежь сможет занять освободившиеся места. Мы также ищем способ снизить налоги, создавать новые рабочие места, условия, чтобы молодые не уезжали.

- Как ты считаешь, Сальвини решит проблему с беженцами?

- С вступлением в силу “Законодательного указа о безопасности и иммиграции” ситуация очень сильно изменилась, это факт. Новое правильтельство действует бескомпромиссно. Число лодок, штурмующих берега Италии, снизилось на 95 процентов. Можно сказать, что вторжение остановлено. Вместе с этим нанесен серьезный удар по организованной преступности, проституции и наркотраффику.

- Тебе не приходилось быть наблюдателем на выборах в России?

- Нет, но я сопровождал мою жену Наталью голосовать в консульство России в Вероне. Но я не знаю, за кого она отдала голос. Секрет. (смеется).

- Почему итальянцы так любят жениться на девушках из России?

- Мне трудно ответить на этот вопрос. Ты ведь выбираешь человека не по его национальности или гражданству, а по велению сердца. Человек тебе либо подходит, либо нет. У Италии с Россией много общего, есть определенный симбиоз, близкие культурные коды. Из русских мне очень близка личность полководца Александра Суворова, он бывал в Италии во время войны с Наполеоном.

- Учишь русский?

- Пока не хватает времени, хотелось бы. Знаю отдельные слова. Хорошо. Спасибо. До свидания!