Пьяные военные ВСУ обстреляли свой склад с оружия и боеприпасов в Краматорске

Трое военнослужащих ВСУ, перебрав с алкоголем, обстреляли из зенитки «Игла» свой склад оружия и боеприпасов в районе Краматорска. Представитель управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов рассказал, что из-за обстрела склад загорелся.

Уничтожены два зенитных комплекса «Игла», десять ракет, два пулемета и сотни патронов. По словам Безсонова, украинские военные, чтобы скрыть факты кражи оружия и боеприпасов, в документах, оформляемых потери при пожаре, приписали еще три тысячи патронов и пять тепловизоров «Ачер». Представитель ДНР выступил со своим заявлением на «Первом республиканском канале».