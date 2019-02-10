Зеленский объявил свои планы при победе на выборах президента Украины

Кандидат в президенты Украины, комик и бизнесен Владимир Зеленский поделился своими планами на посту главы государства. Как обещает шоумен, если он победит на выборах, первое, что он сделает, внесет в Верховную Раду законопроекты об импичменте и снятии депутатской неприкосновенности.

"Подам законопроекты "О народовластии", "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины" и "Об отзыве народного депутата Украины", - цитирует кандидата в президенты Украины агентство "Украинские новости"

Важное, что пообещал Зеленский, уйти из политики, если люди разочаруются в его работе на посту президента.

В настоящее время Зеленский является руководителем юмористической студии "Квартал 95".

В рейтингах Зеленский опередил Юлию Тимошенко.