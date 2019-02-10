Слободян рассказал о проблемах украинцев с въездом в Россию

В Госпогранслужбе Украины рассказали о появившихся проблемах для украинцев во въезде в Россию. Помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян заявил, что российские пограничники стали безосновательно отказывать во въезде на территорию РФ украинским гражданам.

По его данным, в течение последних трех дней украинские пограничники зафиксировали десятки, около 100 случаев отказа во въезде в Россию украинцам на пропускном пункте "Нехотеевка" в Белгородской области, - сообщают украинские СМИ. Как уточнил Слободян, отказывали в основном тем, кто ехал на автомобилях с объемом двигателя более двух литров. По его словам, украинцев на пропускном пункте "Нехотеевка" вернули без объяснения причин.