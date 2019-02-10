ВСУ подозревают республики в Донбассе в использовании лазерного оружия

Вооруженные силы Украины подозревают народные республики в Донбассе в использовании лазерного оружия. Госпогранслужба Украины опубликовала информацию о том, что в районе КПВВ "Станица Луганская" в Луганской области на линии разграничения с ополчением ЛНР пограничники состава Объединенных сил

зафиксировали "лучи светло-фиолетового цвета" со стороны ополченцев.

Точных мест, где якобы находятся источники опасного и запрещенного лазерного излучения, пограничники установить не смогли "из-за особенностей рельефа местности" и "опасности использования оптических и тепловизионных приборов", - передает РИА Новости со ссылкой на сообщение ВСУ.

В госпогранслужбе Украины заявили, что это не первый случай применения лазерного оружия в Донбассе с начала 2018 года.

В оперативном командовании ДНР к предыдущему заявления украинских пограничников об использовании ополчением лазерного оружия в октябре прошлого года прокомментировали так:.

"Да, а еще наряду с лазерным оружием мы используем космические бластеры, которые поражают противника и заставляют писать такую фантастику".