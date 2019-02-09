Порошенко гарантировал честные и прозрачные выборы на Украине

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что ему нужна только честная победа на предстоящих выборах главы государства, и гарантировал их честность и прозрачность вплоть до подсчета голосов.

«Украинское государство и его структуры, которые отвечают за соблюдение закона, порядка и честности избирательного процесса, исполнят свои задачи. Это я гарантировал во время обращения к Верховной раде в сентябре 2018 года. Эта гарантия в силе и действительна до окончательного подсчета голосов», - заявил Порошенко на презентации своей предвыборной программы.

Украинский лидер также попросил оппозицию не спекулировать на теме честности предстоящих выборов и, как обычно, припугнул зловещим Кремлем: «Безосновательный шум о якобы угрозе честности избирательного процесса со стороны власти бьет не по власти, а по имиджу Украины в Европе. А Москва потирает руки. Выборы должны отвечать европейской политической культуре, приблизить нас к ЕС», - цитирует его слова РИА Новости.