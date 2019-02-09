«15 тысяч итальянцев ежегодно нуждаются в эвтаназии»

9 февраля исполняется 10 лет со дня смерти 38-летней итальянки Элуаны Энгларо из Лекко, отца которой до сих пор называют убийцей. Этот печальный юбилей поднял в Италию новую волну разговоров об эвтаназии. Беппино Энгларо 10 лет добивался, чтобы его дочери, находящейся в состоянии вегетативной комы, позволили достойно уйти и жизни.

В январе 1992 года 20-летняя Элуана не справилась с управлением, и на скорости врезалась в стену. Врачи сделали невозможное и сохранили ей жизнь, но повреждения мозга были настолько серьезными, что никаких надежд на то, что красавица когда-нибудь “проснется”, не было.









Спустя семь лет, родители решили, что следует отключить тело дочери от аппаратов жизнеобеспечения.

“Мы с женой уверены, что Элуана поддержала бы наше решение. Она любила жизнь, путешествия, изучала языки и юриспруденцию, и не желала бы себе такого существования,” - сказал в интервью одному из итальянских телеканалов Беппино Энгларо.

Отец девушки рассказал, что незадолго до аварии, погиб друг Элуаны Алессандро – разбился на мотоцикле. Во время прощания с Алессандро в церкви, Элуана сказала фразу: “Я предпочла бы смерть, если бы была лишена возможности жить полноценной жизнью”.









Врач, наблюдавший за состоянием Элуаны Антонио Де Монти тоже признал тщетность усилий по искуственному поддержанию физиологических функций девушки. Однако власти Италии, церковь и суды считали, что волю Элуаны они знают лучше. Все инстанции категорически отказывались удовлетворять столь “дикое” прошение.

Не остался в стороне и тогдашний премьер-министр страны Сильвио Берлускони. Он отказался навестить бедную Элуану в больнице, но зато объявил, что она способна рожать детей, так как не смотря на кому, у нее сохранился женский цикл. Премьер издал указ, запрещающий лишать пациентов пищи, независимо от их состояния.

Однако президент Италии Джорджо Наполитано этот документ не подписал, сочтя его противоречащим конституции. В 2009 году Верховный суд Италии вынес вердикт в пользу Беппино.

Тем не менее, министр здравоохранения Маурицио Саккони запретил государственным медучреждениям выполнять решение суда. Но в начале февраля Беппино Энгларо нашёл частную клинику La Quiete (Тишина) в городе Удине (область Фриули, Венеция, Джулия), где Элуану постепенно готовили к “достойному концу”, снижая подачу питания и жидкости.

Семью Элуаны поддержал Умберто Эко. Итальянский классик обратился к общественности с призывом дать людям «право умереть» и опубликовал статью о том, что у людей нет права как отнимать жизнь, так и продлевать её искусственно.

Беппино Энгларо долго ждал извинений от политиков, в частности Берлускони, но тщетно. Некоторые итальянские газеты и спустя 10 лет называют историю Элуаны убийством, которое остается кровавым пятном на совести страны.

“В комнате Элуаны, по слухам, подняли температуру, чтобы приблизить смерть девушки, лишенной воды и питания”, - написал журналист Риккардо Кашоли.

Прошло 10 лет, а страсти не утихают. В Италии, где население вот-вот достигнет своего пика по количеству стариков, тема “достойного конца” актуальна, как нигде.

Право на “спокойный уход” отражено в законе о биозавещании, принятом в 2017 году. «Правила информированного согласия и предварительного распоряжения лечением» по сути разрешают беспристрастную эвтаназию, как для сознательного пациента, так и для недеспособного лица. И совесть врача может спокойно спать.

Однако регистр Национальной базы данных все еще отсутствует. Если тогда эвтаназия была разрешена судьями вопреки закону, то сегодня “счастливая смерть” (эвтаназия в переводе с греческого) практически разрешена парламентом Италии.

8 февраля 2019 года в Милане прошла конференция, посвященная десятилетию смерти Элуаны Энгларо. На ней врач-анестезиолог из Кремоны Марио Риччо заявил: “Из 500 тысяч умирающих ежегодно в Италии, 15 тысяч хотели бы уйти из жизни с помощью эвтаназии. Но медики не готовы...”

Напомним, что Риччо известен тем, что в 2006 году помог уйти из жизни своему пациенту Пьерджорджо Уэлби, страдающему мышечной дистрофией. Уэлби попросил доктора снять с него респиратор, чтобы умереть.

Выступила на конференции и медсестра Чинция Гори, которая была с Элуаной в последние дни и часы её жизни, сказала, что сейчас она поступила бы также, как и 10 лет назад.

По последним данным статистики, почти половина населения Италии поддерживает эвтаназию.