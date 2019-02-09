Самолет снесло ветром во время посадки в аэропорту Лондона

Пассажирский самолет снесло ветром во время посадки в Лондоне. Согласно последней информации очевидцев, воздушному судну не удалось приземлиться на взлетно-посадочную полосу с первого раза.

Уточняется, что пилоты почти смогли посадить летательный аппарат, но в самый последний момент им не удалось завершить маневр из-за сильнейшего порыва ветра.

Из-за этого самолету пришлось вновь взлететь, сделать круг над аэропортом и еще раз пойти на посадку. Со второй попытки им удалось приземлиться. Отмечается, что в результате случившегося никто не пострадал, однако пассажиры были очень напуганы.