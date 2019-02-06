Кому Эмираты - папа, а кому Европа -мама. Католики и мусульмане меняются местами

Папа Римский Франциск впервые посетил с визитом Объединённые Арабские эмираты, где встретился на стадионе со 135 тыс. католиков, для которых совершил мессу.



Поначалу вызвавший удивление визит понтифика в Персидский залив при ближайшем рассмотрении объясняется не монорелигиозным составом населения, закрепившимся в привычном представлении. Только в ОАЭ живут 1 млн католиков. А по всем странам Персидского залива - Кувейт, Саудовская Аравия, Бахрейн, Катар и ОАЭ - 2 млн христиан.



По встречной статистке в Европе тоже проживает равноценное количество мусульман. Но их доля увеличивается и к 2050 году ожидается на уровне 11%. По всей видимости, папская поддержка зарубежных приходов позволит выровнять это соотношение. А объясняется такое сближение религий на Ближнем Востоке трудовой иммиграцией филиппинцев и индийцев. Однако мигранты всего лишь проживают в арабских странах, не являясь их гражданами, поэтому со временем могут покинуть Персидский залив, и опять весы равновесия качнутся в другую сторону.



