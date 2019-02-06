Подписан протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО

В среду, 6 февраля, стало известно, что представители стран-участниц Североатлантического альянса подписали протокол о вступлении Северной Македонии в организацию. Об этом сообщил генсек НАТО.

Йенс Столтенберг выразил надежду на то, что процесс ратификации, который уже начат, пройдет быстро, вследствие чего Североатлантический альянс уже в ближайшем будущем сможет поприветствовать своего 30-го участника, передает сегодня РИА "Новости".