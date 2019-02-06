Политолог прокомментировал слова Трампа о новом соглашении взамен ДРСМД

Политолог-американист Михаил Синельников-Оришак в среду, 6 февраля, прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что страна может заключить новое соглашение взамен договора о РСМД.

Эксперт отметил, что было бы очень здорово подписать соглашение, в котором учитывались бы все реалии, а также интересы РФ и все риски, которые существуют для российской стороны. Синельников-Оришак, однако, сомневается, что подобный документ будет подписан в ближайшем будущем, а договор ради договора Москве не нужен, передает RT.

Политолог подчеркнул, что Вашингтон считает плохой любую сделку, в рамках которой США не получают минимум две трети прибыли.