В Госдуме оценили заявление Трампа о новом договоре взамен ДРСМД

В Госдуме оценили заявление президента США Дональда Трампа о возможности заключения нового соглашения взамен ДРСМД. Мнением поделился первый зампред комитета ГД по международным делам Дмитрий Новиков.

Политик отметил, что Вашингтон последовательно "взламывает" систему международной безопасности, оправдывая свои действия созданием новой конфигурации этой самой безопасности. Новиков напомнил, что Россия и Китай выступают за сохранение действующего Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а Трамп в свою очередь создает условия, при которых КНР либо полностью отказывается от данного проекта, либо соглашается на новый договор, выгодный США.

По словам парламентария, американские власти буквально заставляют своих оппонентов принять неравные правила игры, передает RT.