Киевский политолог озвучил предполагаемый срок размещения ракет США на Украине

Киевский политолог Сергей Запорожский сообщил, когда на территории Украины могут быть размещены американские ракеты. По данному вопросу аналитик высказался в разговоре с российскими журналистами.

По словам Запорожского, ставшего собеседником ФАН, Вашингтон даст Москве два года на то, чтобы принять требования Соединенных Штатов по Договору РСМД. По истечении этого срока на Украине могут появиться американские ракетные установки, отметил политолог.

Отечественный военный эксперт Игорь Коротченко, в свою очередь, рассказал, как России следует пресечь попытки разместить ракеты США. Соответствующее заявление специалист сделал в телевизионном эфире.

Коротченко, принявший участие в одном из общественно-политических ток-шоу канала «Россия-1», отметил, что Москве в случае принятия Киевом конкретного решения о размещении ракет нужно нанести превентивные удары по тем районам, где должно будет появиться данное оружие. Эксперт добавил, что нынешний украинский режим и режим, который придет ему на смену, являются врагами РФ.