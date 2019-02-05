На Украине в отношении Медведчука возбуждено дело о госизмене

Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении лидера общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктора Медведчука. Пресс-секретарь украинского генпркурора Лариса Сарган сообщила, что дело против Медведчука открыто по статьям "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" и "Госизмена".

Медведчук выдвинул идею дать Донбассу автономию в составе Украины

Она написала пост на своей странице в Facebook и уточнила, что дело возбуждено из-за предложения Медведчука создать автономный регион Донбасс в составе Украины. На Медведчука заявил народный депутат Рады от фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук. Расследование будет вести Служба безопасности Украины, - передает РИА Новости.

В прокуратуре отметили, что уведомление о подозрении Медведчуку вручат после следственных действий, а о "доказанности его вины говорить рано". "В данном случае провозглашены призывы к изменению границ территории Украины и одновременно оказывается помощь Российской Федерации в проведении подрывной деятельности против Украины, поддерживается агрессивная деятельность и сепаратистские настроения", — заявила Сарган.