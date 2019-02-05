Президент Венесуэлы Николас Мадуро призывает мировое сообщество сплотиться и "остановить безумие" главы США Дональда Трампа. Политик намерен использовать для своего обращения все средства коммуникации.

Мадуро подчеркнул, что его страна никогда не сдастся и добавил, что ему все равно, как он сам "войдет в историю. В сегодняшней беседе с RT венесуэльский лидер добавил, что он не будет слабаком и предателем, который в непростой момент отвернулся и не стал исполнять исторический долг перед народом.

Напомним, ранее Николас Мадуро назвал угрозы Дональда Трампа ввести американские войска в Венесуэлу "настоящим сумасшествием".