По мнению Мадуро, говорить о войне в XXI веке – это просто "сумасшествие". Политик подчеркнул, что мировое право запрещает подобные действия, а заявления Трампа являются преступными.

Как уточняет телеканал CBS , венесуэльский лидер считает, что ключевой причиной нападок со стороны США являются нефть и природные богатства. Политик при этом подчеркнул, что венесуэльцы – мирный народ, который любит жизнь. Мадуро добавил, что у Трампа нет никаких причин угрожать гражданам его страны применением военной силы.