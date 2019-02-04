В Сан-Франциско предложили запретить технологию распознавания лиц

В Сан-Франциско, одном из самых крупных городов Соединенных Штатов, внесли законопроект о запрете полиции и иным государственным органам использовать технологию распознавания лиц. Аналогичные акты были приняты недавно в соседнем Окленде и округе Санта-Клара.

Если инициатору законопроекта, депутату Аарону Пескину, удастся добиться принятия документа, Сан-Франциско станет первым американским мегаполисом, где запрет на использование технологии распознавания лиц будет оформлен официально.

Сторонники закона полагают, что минусы, которые несет гражданам данная технология, значительно перевешивают плюсы. «Это первый законодательный акт, который... рассматривает технологию распознавания лиц как уникально опасную», - процитировал профессора Северо-Восточного Университета Вудро Херцога Telegram-канал «Экономика цифровой эры».

Ранее сообщалось, что искусственный интеллект уличили в закреплении социального неравенства в США.