Экс-премьер Украины озвучил козыри Петра Порошенко на будущих выборах президента

Николай Азаров, бывший глава правительства Украины, рассказал, каким путем президент Петр Порошенко может переизбраться на второй срок. Экс-премьер изложил свою точку зрения на видео, размещенном на его YouTube-канале.

По словам Азарова, команда Порошенко планирует масштабные фальсификации с помощью «мертвых душ». «Центральная избирательная комиссия объявила о том, что у нас 36 миллионов избирателей, то есть на один миллион больше, чем было на выборах 2010 года. Напомню, после 2010-го состоялись такие события, как отделение Крыма и война в Донбассе, по самым скромным подсчетам, на заработки за рубеж уехали десять миллионов человек. Получается, реальное число избирателей на Украине в данный момент – 19 миллионов», - отметил Азаров.

Еще одним козырем Петра Порошенко на будущих выборах президента является административный ресурс, полагает бывший премьер-министр. По информации Николая Азарова, учителей, врачей и прочих работников бюджетной сферы принуждают голосовать за действующего главу государства.

Ранее сообщалось, что экс-глава МИД непризнанной ДНР Александр Кофман раскрыл выгоду от переизбрания Порошенко для Донбасса.