Зеленский заявил о намерении в случае победы провести переговоры с Путиным

Кандидат в президенты Украины актер Владимир Зеленский заявил о намерении в случае своей победы на выборах главы государства сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Богославская собирается выстраивать отношения с Россией с новыми бомбами

Украинские СМИ узнали, что 23 января в представительстве Евросоюза на Украине состоялась встреча кандидата в президенты с европейскими дипломатами. По сведениям издания Strana.ua, дипломаты задавали Зеленскому разные вопросы, среди которых - кок он собирается решать ситуацию в Донбассе, как планирует выстраивать отношения с Россией.

Источники говорят, что шоумен в ходе разговора очень волновался, тушевался и и расплывчато отвечал на поставленные вопросы. Дипломаты были обескуражены.

Когда Зеленский поделился, что собирается сесть за стол переговоров с Путиным, дипломаты у него спросили - не боится ли он, что администрацию президента после этого сожгут радикалы?, - передает РИА Новости. Особо активна во время встречи с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским была посол Франции Изабель Дюмон с вопросом о решениях проблемы Донбасса.