Сегодня в США истек срок ультиматума по выходу из договора о РСМД

Сегодня в США истек срок ультиматума по выходу страны из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Со 2 февраля Вашингтон приостановит свои обязательства, взятые в 1987 году.

Накануне президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что его страна будет разрабатывать собственное вооружение, чтобы лишить РФ каких-либо военных преимуществ от ее "незаконной деятельности". Позже, однако, политик сообщил, что хотел бы заключить с Россией новый договор о РСМД, передает "Росбалт".

Напомним, процесс выхода США из договора займет шесть месяцев, если РФ не уничтожит ракеты и пусковые установки, которые якобы нарушают условия соглашения.