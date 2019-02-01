Задержанной в США актрисе Ирине Усок грозит тюрьмное заключение

Задержанная в США российская актриса Ирина Усок находится в тюрьме. Усок задержали за препятствование биологическому отцу опеке над их дочерью. Дочь Ирины Усок передана сестре предполагаемого отца девочки. 42-летнюю Ирину Усок 18 января задержала полиция в международном аэропорту им. Д.Кеннеди.

42-летнюю российскую артистку подозревают в похищении ребенка в США

Россиянку арестовали по подозрению в похищении ребенка. Ордер на ее арест был оформлен полицейским департаментом города Томс Ривер (шт. Нью-Джерси). Интересы россиянки защищает частный адвокат.

До 31 января россиянка находилась в тюрьме "Rikers Island Prison Complex" (Нью-Йорк), после чего была переведена в исправительное учреждение "Оcean County Jail" (шт. Нью-Джерси), расположенное в 110 км от Нью-Йорка.

В сообщении консульства в "Фейсбуке" говорится, что оцом девочки может являться американский гражданин. Ребенок имеет также и российское гражданство. Ирина оформляла его в Генконсульстве России в Нью-Йорке. По словам Усок, отец не был вписан в свидетельство о рождении ребенка. Но после отъезда актрисы из США он написал заявление в полицию о "похищении" дочери.

По последним данным, ребенок может находиться в местных органах опеки.

Генеральный консул России в Нью-Йорке Сергей Овсянников лично посетил задержанную россиянку в тюрьме. Актриса не теряет надежды на возвращение в Россию.