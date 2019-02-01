9 мая может стать официальным выходным днем в странах ЕС

29 января в Европейском парламенте была поддержана инициатива общественных организаций и частных граждан объявить День Европы праздником и выходным днем. Естественно, его будут отмечать во всех государствах ЕС. И этот день приходится на 9 мая!

Чем вызвано такое решение?

Депутаты Европарламента считают, что этот день напомнит жителям ЕС о ценности «европейской идее».

Принято полагать, что история Европейского союза началась с речи министра иностранных дел Франции Робера Шумана о создании угля и стали, произнесенной 9 мая 1950 года.

Евродепутат из Испании Майте Пагазауртундуа считает, что большинство ее коллег поддержат эту идею. Испанский депутат является докладчиком на пленарной сессии Европарламента по вопросу об инициативе граждан ЕС объявить 9 мая Днем Европы.

Что думает по данному вопросу евродепутат от Латвии Андрей Мамыкин: « Мне нравится эта идея! Я ее поддерживаю. Но надо понимать, что нашим, латвийским политикам, придется «на каждом углу» объяснять, что 9 мая – праздник Европы, а не День Победы над фашизмом. Думаю, что георгиевских ленточек прибавится в Латвии. А если серьезно, но не было бы никакого Дня Европы, не было бы «угля и стали» если бы не было Дня Победы! И многие это в Европарламенте понимают. Например, г-жа Меркель до сих пор извиняется за те страшные времена. Я лично проголосую положительно. Но следует понять, что на приятие такого решения понадобится время! Сейчас идут просто разговоры».