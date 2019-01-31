Состояния на подаяниях. Как богатеют еврейские раввины

Если в христианской Библии существует высказывание Иисуса Христа: "Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие", то в иудаизме богатство и стяжательство не запрещены и даже приветствуются.



По данным Forbes, в 2013 году суммарное состояние десяти богатейших израильских раввинов составило 620 миллионов долларов. Впрочем, половина этой суммы приходилась на Пинхаса Абухациру, состояние которого издание оценило в 367 миллионов долларов (1,3 миллиарда шекелей). В большей части наследство он получил от своего отца Элазара Абухацира, убитого в 2011 году. Он владел сетью учебных заведений. В составе бизнеса Абухациру была также продажа амулетов с благословением его деда Баба Сали. Это своего рода целая фабрика благословений.



В погоне за деньгами раввины иногда перегибают палку. Согласно расследованию Лента.ru, главный ашкеназский раввин Йона Мецгер был пойман на получении взяток под видом пожертвований. На коррупционных схемах правоохранителями пойманы и другие известные внуки святых евреев, например, Барух Абухацира, который нагрел руки будучи заместителем мэра Ашкелона. Он был приговорён к уголовному наказанию и денежному штрафу.



Коррупция с участием раввинов вышла за пределы Израиля, и в 2009 году скандал разразился в американском штате Нью-Джерси, где раввинов поймали на незаконной торговле человеческими органами. Они покупали почки у своих сограждан в Израиле и в 16 раз дороже продавали в Америке. И опять же всю прибыль тратили на роскошь и недвижимость.



Помимо всего прочего, раввины получают зарплату от государства и пользуются многочисленными льготами. В 2018 году газета The New-York Post выяснила, что раввин Моше Моррис Аусфрессера получал из казны Бруклина зарплату в 100 000 долларов в год, бесплатно пользовался автомобилем и водителем, которому город также платил 59 000 долларов в год.



Помимо денег, иудейских священнослужителей Израиля, США и Канады часто ловили на растлении малолетних и сексуальных домогательствах к женщинам. Так, в 2014 году общину в США потряс страшный скандал, когда обнаружилось, что раввин синагоги Кешер Исраэль в престижном районе Джорджтаун в Вашингтоне установил скрытую камеру в помещении для омовения женщин и записал обнажёнными 150 евреек. Бывает, что раввины пользуются и услугами проституток. Но в случае развенчания морального облика или коррупционных схем, несмотря на статус и сан, их ждёт уголовное преследование и общественное порицание.



