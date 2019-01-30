ДНР разоблачила фейк ВСУ об «обезвреживании» засады ополченцев под Докучаевском

Сообщение киевского штаба о том, что военнослужащие 128-й бригады Вооруженных сил Украины «обезвредили» засаду ополченцев в районе Докучаевска, является фейком. С таким заявлением выступил Даниил Безсонов, спикер армии ДНР.

Согласно информации, оказавшейся в распоряжении защитников республики, подполковник, который в данный момент исполняет обязанности командира соединения, решил «заработать медаль» путем дезинформации штаба силовой операции Киева в Донбассе. По приказу военного были сфотографированы «трофеи», якобы доставшиеся бойцам ВСУ в результате «обезвреживания» засады ополчения: противотанковый ракетный комплекс «Фагот», противотанковая граната РПГ-18 и пулемет НСВ «Утес». По словам Безсонова, данное оружие не может являться доказательством правдивости распространенной противником информации, так как его «предостаточно» в армии Украины.

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