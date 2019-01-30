Социолог назвал причину ненависти украинцев к жителям воюющего с Киевом Донбасса

На Украине испытывают ненависть к жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Соответствующее утверждение прозвучало в выступлении донецкого социолога Евгения Копатько в российском телеэфире.

По словам эксперта, ставшего участником одной из программ канала «Россия-1», жителям Украины нужен мир на востоке страны на таких условиях, которые невыгодны Донбассу. При этом украинцы, согласно точке зрения Евгения Копатько, ненавидят население ДНР и ЛНР за то, что оно находят в себе силы сопротивляться «в невероятно тяжелых условиях».

В Донбассе с весны 2014 года продолжается вооруженное противостояние, участниками которого являются ополченцы и киевские военные. Ранее в среду сообщалось, что в Верховной Раде рассказали о двух путях прекращения конфликта. По данному вопросу высказался парламентарий Николай Скорик.