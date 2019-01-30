Мадуро утверждает, что Трамп приказал его убить

Действующий венесуэльский лидер Николас Мадуро сделал утром в среду, 30 января, резонансное заявление. По словам политика, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отдал приказ убить его.

Мадуро не сомневается, что американский коллега приказал правительству Колумбии и колумбийской мафии убить его. Он добавил, что если это когда-либо случится, то ответственность будут нести именно Дональд Трамп и президент Колумбии Иван Дуке, передает РИА "Новости".

Венесуэльский лидер подчеркнул, что является христианином и считает, что его судьба находится в руках бога. Он также отметил, что его очень хорошо защищают.