Абэ заявил, что Южные Курилы являются исконной территорией Японии

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что власти страны считают южные Курильские острова своей исконной территорией. Об этом политик сообщил в рамках прений в нижней палате парламента.

Синдзо Абэ отметил, что никаких изменений по этой позиции у японских властей нет. Он также добавил, что последовательная позиция Токио заключается в том, чтобы четко определить принадлежность четырех островов, а затем подписать на этой базе мирный договор, передает ТАСС.

Напомним, ранее японский премьер отметил, что в случае передачи части южных Курил Японии, военные базы США появятся там лишь при согласии Токио.