Оглашен прогноз о военном столкновении РФ и Украины из-за разрыва дипотношений

Вероятный разрыв дипломатических отношений Украины и России по инициативе Киева способен привести к военному столкновению между странами. С таким прогнозом в разговоре с отечественными СМИ выступил украинский политолог Павел Рудяков.

Эксперт рассмотрел сценарий, при котором после объявления киевской стороной о разрыве отношений радикалы разгромят посольство РФ. Кого-то из его сотрудников, потерявших дипломатическую неприкосновенность, могут покалечить или убить, предрек Рудяков.

По словам аналитика, подобные враждебные действия способны заставить Россию предпринять ответные шаги. Таким образом, прекращение дипотношений может спровоцировать вооруженное противостояние между странами, процитировало Павла Рудякова интернет-издание ФАН.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что эксперт Игорь Коротченко спрогнозировал провал попыток Украины устроить военную агрессию против России на Азове.