Латвия: получил пенсию – бегом в ЗАГС!

В последнее месяцы в Латвии увеличилось число браков между пенсионерами. И в этом «повинно» государство! Такой всплеск к «супружеству» объясняется принятием недавно нового закона, по которому вдовец (вдова) могут получать часть пенсии умершего супруга.

В апреле прошлого года Сейм принял, а в начале мая президент Раймонд Вейонис провозгласил поправки к закону «О пенсиях». Эти поправки дают возможность получать в течении года супругу умершего пенсионера пособия в размере 50% от его пенсии. Вдовцам для получения такого пособия просто нужно подать заявление в Государственное агентство социального страхования.

Эти пособия начали выплачивать с 1 января нынешнего года. Правда есть одно условие: половину пенсии умершего супруга могут получить те, чей супруг (супруга) скончались в 2019 году. И пособия выплачиваются только тем, кто состоял в законном браке.

В поправках закона «О пенсии» так же предусматривается выплата похоронного пособия в полном размере пенсии умершего за два месяца.

Кстати, социальная поддержка после смерти супруга существует во многих европейских странах: Дании, Норвегии, Швеции и т.д.

После принятия таких поправок закона « О пенсиях» латвийские пенсионеры «ломанулись», простите, в ЗАГС!

А что еще остается делать пенсионерам….чтобы выжить?

Гунарс Кутрис, депутат, юрист: «Да мы принимали поправки к закону «О пенсиях». Считаю, что это правильно! Многие «вторые половинки» получают минимальную пенсии или….совсем немного. Бывает, что пенсия не доходит и до 100 евро. А тут все же «горькое», но подспорье. Пенсионеры – уязвимое часть населения в Латвии. И дело государства – забота о них!»

Татьяна Тимука. Спецкор в странах Прибалтики.