Аналитик предрек провал попыткам Киева устроить агрессию против России на Азове

Попытки украинской стороны устроить военную агрессию против России на Азове обречены на провал. Такой точки зрения придерживается отечественный аналитик Игорь Коротченко.

Некоторое время назад стало известно, что авиация Украины провела учения в акватории Азовского моря. По мнению Коротченко, которое он изложил в разговоре с ФАН, подобные маневры естественны, так как «Киев готовится к войне».

При этом эксперт отметил, что у Украины нет шансов устроить военную агрессию против России. Вооруженные силы РФ, дислоцированные в районе Азовского моря, способны эффективно пресечь любую провокацию со стороны соседнего государства, заявил Игорь Коротченко.

Ранее во вторник сообщалось, что киевский аналитик Сергей Дацюк назвал условие, при котором бывшая советская республика развалится на несколько частей и прекратит свое существование.